Vor Argentinien-Spiel: DHB-Team "schielt aufs Viertelfinale"

Im Rennen um das Viertelfinale warten nun aber härtere Brocken auf die deutsche Mannschaft, die die perfekte Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde mitnimmt. Argentinien bereitete Deutschland bereits bei den Olympischen Spielen vor anderthalb Jahren ein paar Probleme. Die Niederländer, am Samstag (20.30 Uhr) zweiter Gegner, sind spätestens nach dem knappen Duell mit Norwegen (26:27) am Dienstagabend nicht zu unterschätzen. Und die Qualität der Norweger um Starspieler Sander Sagosen vom THW Kiel kennen die DHB-Cracks vor dem Duell am Montag (20.30 Uhr) nur zu gut.