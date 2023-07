Handball: Deutschlands Nachwuchs stürmt ins WM-Finale

Deutschlands U21-Handballer sind bei der Heim-WM nur noch einen Schritt vom Titelgewinn entfernt. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger gewann am Samstag auch das Halbfinale in Berlin gegen Serbien völlig souverän mit 40:30 (17:15), im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) geht es nun gegen zuletzt starke Ungarn. Deutschland winkt dabei der dritte WM-Titel im U21-Bereich und der erste seit 13 Jahren.