Handball-WM 2025: "Absolut schrecklich!" Eine stolze Handball-Nation liegt am Boden

Auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Ole Erevik sprach in der Liveübertragung von „erforderlichen Veränderungen“. „Es ist der Trainer, der die Hauptverantwortung trägt“, stellte er klar. Schon bei der EM in Deutschland schieden die Norweger in der Hauptrunde aus. Beim olympischen Turnier in Paris war im Viertelfinale gegen Slowenien Schluss.