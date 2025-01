Handball-WM 2025: Dramatisches Aus für Handball-Nation

Das ist richtig bitter! Island scheidet bei der Handball-WM in der Hauptrunde aus – und das nur, weil es ein zu schlechtes Torverhältnis in einem Dreiervergleich hat. Trotz eines 30:21-Sieges zum Abschluss gegen Argentinien müssen die Isländer die Koffer packen.

In Gruppe IV standen am Ende Co-Gastgeber Kroatien (29:26 gegen Slowenien), Ägypten (31:24 gegen Kap Verde) und Island allesamt mit acht Punkten da.

Also musste der direkte Vergleich her. Doch kurioserweise gewannen die drei Teams jeweils einmal untereinander. Island schlug Ägypten (27:24) in der Hauptrunde, verlor jedoch deutlicher gegen Kroatien (26:32). Schon in der ersten Gruppenphase trafen Kroatien und Ägypten aufeinander – mit dem besseren Ende für die Afrikaner (28:25).