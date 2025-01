Handball-WM 2025: Gislason verrät - Darum spielte Knorr so wenig

Bundestrainers Alfred Gislason erklärte nach dem Spiel die Hintergründe: „Er ist erkältet, das wussten wir. Wir wollten ihm so viele Pausen wie möglich geben. Er hat sehr gut angefangen, aber dann nicht mehr so richtig seine Leistung gefunden.“

Handball-WM: Witzke ersetzt Knorr

So verwunderte es kaum, dass Knorr zum Start der zweiten Spielhälfte gar von Luca Witzke ersetzt und nur noch sporadisch eingesetzt wurde. „Witzke kam gut für ihn rein und hat dann erst am Ende abgebaut“, so Gislason.

Eine besonders bezeichnende Situation: In der zweiten Halbzeit hatte Knorr die Chance, auf 23:26 zu verkürzen, warf den Ball aber in einem nicht durchdachten Angriff in den Block. In der Folge erzielte Dänemark drei Tore in Folge, zog abermals weg und sorgte bereits für die Vorentscheidung.