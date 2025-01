Handball-WM 2025: Sensations-Comeback von Superstar!

Der Schock bei den kroatischen Handballern war groß. Rückraum-Star Domagoj Duvnjak hatte sich im zweiten WM-Spiel beim 33:18 über Argentinien eine Verletzung an der Wade zugezogen. Aus bei der WM im eigenen Land für den ehemaligen Welthandballer , so der einhellige Tenor.

„Kategorie ‚kleines Wunder'"

Sein Vereinstrainer Filip Jicha glaubte sogar an einen Ausfall des 36-Jährigen beim Re-Start der HBL für den THW Kiel. „Einen Einsatz gegen Magdeburg würde ich in die Kategorie ‚kleines Wunder‘ einordnen“, sagte der Coach den Kieler Nachrichten. Dabei findet die Partie erst am 8. Februar statt.