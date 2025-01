Handball-WM 2025 LIVE im TV, Livestream & Ticker - heute mit Spanien & Schweden

SPORT1 16.01.2025 • 14:00 Uhr Am Dienstag begann die 29. Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Heute starten mit Spanien und Schweden auch die letzten Favoriten in das Turnier.

Heute starten auch die letzten beiden Favoriten in die Handball-WM! Die spanische Nationalmannschaft gewann bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille und will auch in diesem Turnier auf das Treppchen.

Dafür müssen die Spanier jedoch gegen die Mannschaft aus Chile den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde machen, denn in der Vorrunde warten am 3. Spieltag die Schweden, die bei der Europameisterschaft im letzten Jahr den dritten Platz belegen konnten. Am Abend treffen die Schweden jedoch erstmal auf Japan (ab 20.30 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker).

So können Sie die Handball-WM 2025 heute live verfolgen:

Und auch Gruppe G startet heute in die Handball-WM. In den frühen Spielen treffen die Slowenen in der Arena Zagreb auf die Mannschaft aus Kuba. Im Anschluss müssen die Isländer gegen Kap Verde ran.

Neuerungen bei dieser Handball-WM

Die 29. Handball-WM wird in diesem Jahr erstmals in drei verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben Kroatien und Dänemark gibt Norwegen sein Debüt als Gastgeberland.

Zudem findet die Endrunde zum dritten Mal in der Geschichte mit 32 Teams statt.