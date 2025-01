Handball-WM 2025: Update zu verletztem DHB-Star

Deutschland kann in der WM-Hauptrunde möglicherweise auf den zuletzt verletzten Franz Semper setzen. Alfred Gislason äußert sich hoffnungsvoll.

Der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig hatte das Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel aufgrund muskulärer Probleme verpasst und war in den bisherigen WM-Partien nicht einsatzfähig gewesen.

Handball-WM: Semper als Entlastung für Uscins?

„Er will in jedem Angriff die Verantwortung übernehmen, das ist aller Ehren wert. Aber wir haben natürlich den Anspruch, das auf alle Schultern zu verteilen“, erklärte DHB-Kapitän Johannes Golla über Uscins nach dem Tschechien-Spiel in der ARD.