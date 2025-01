"Pflichtsieg"? DHB-Team vor Endspiel gegen Italien

Die DHB-Auswahl hat das Weiterkommen trotz der 30:40 (18:24)-Niederlage in der Neuauflage des Olympia-Endspiels noch immer in der eigenen Hand. Schon ein Sieg gegen das italienische Überraschungsteam würde für das vorzeitige Weiterkommen reichen, wenn die Schweiz am Donnerstag gegen den Top-Favoriten Dänemark nicht gewinnt. Verliert die deutsche Mannschaft aber, droht unabhängig vom letzten Hauptrundenduell mit dem krassen Außenseiter Tunesien am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) das Ende aller Medaillenträume.

Handball-WM: Italien zählt zu den positiven Überraschungen

Dies Ausgangslage ist folgende: Olympiasieger Dänemark führt die Hauptrundengruppe 1 mit 6:0 Punkten souverän an, dahinter liegen die DHB-Auswahl und Italien (beide 4:2). Die Schweiz ist Vierter (3:3), Tschechien (1:5) und Tunesien (0:6) haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Nur die besten zwei Teams der Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale in Oslo.

Im deutschen Lager ließ am späten Dienstagabend niemand den Kopf hängen. "Es fühlt sich zumindest ein bisschen besser an als das verlorene Finale, weil wir noch nicht aus dem Turnier raus sind", sagte Golla. Dennoch mahnte der Anführer: "Dass es am Ende minus 10 werden, das darf nicht passieren. Das fühlt sich nicht schön an, aber Ziel ist es jetzt, das relativ schnell abzuhaken und uns auf die Aufgaben zu konzentrieren, die jetzt auf uns warten." Auch Renars Uscins wollte sich "gar nicht an dem Spiel aufreiben".