Roger Schmidt nach Auswechslung von Mario Götze bei PSV in der Kritik

Auf Nachfragen reagierte Schmidt dünnhäutig, fauchte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sogar einen Journalisten an. „Was denken Sie? Dass wir alle drei Tage mit der gleichen Elf spielen können?“, entgegnete Schmidt und erklärte wenig später noch einmal im ruhigeren Tonfall: „Die Einwechselspieler haben nicht gut gespielt, aber in den letzten Wochen haben sie gezeigt, dass sie uns helfen. Auch auf sie muss ich mich verlassen können. Wer etwas erreichen will, muss die gesamte Auswahl nutzen. So machen wir das jetzt.“