Schweiz: Liga will Auswärtsblöcke generell schließen

"Im Zentrum steht der Schutz der überwiegenden Mehrheit der friedlichen Fans und der Kinder in den Stadien", teilte die Liga mit. Diesen werde "die Freude am Besuch eines Fußballspiels genommen. Die Klubs und die SFL können und wollen einen solchen Zustand, der dem gesamten Fußball in der Schweiz immensen Schaden zufügt, nicht mehr tolerieren."