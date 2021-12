UEFA und CONMEBOL rufen Finalissima, Duell der Champions ins Leben

Auch der CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez kam in dieser Stellungnahme zu Wort: „Wir freuen uns sehr über die Früchte, die wir gemeinsam mit der UEFA aufgrund der hervorragenden Beziehungen zwischen unseren Institutionen ernten. Mit der Unterzeichnung dieser Erneuerung und Erweiterung unserer Absichtserklärung legen wir den Grundstein dafür, dass diese reibungslose Zusammenarbeit weiter wachsen und sich entwickeln kann. Neben dem Endspiel zwischen Argentinien und Italien am 1. Juni 2022 in London wird es weitere hochkarätige Sportereignisse geben, wie es der Tradition des südamerikanischen und europäischen Fußballs entspricht.“