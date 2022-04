Volland-Assist bei Monacos Auswärtssieg

Durch den vierten Sieg in Folge hat Monaco wieder gute Chancen auf den heiß umkämpften Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Der Rückstand auf Gegner Rennes beträgt nur noch drei Punkte. Allerdings können Racing Straßburg (52) und OGC Nizza (51) am Sonntag mit Siegen an Monaco vorbeiziehen.