WM-Vorbereitung: Kanada-Test wegen Spielerstreik abgesagt

Los Angeles (SID) - Der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft droht eine chaotische Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember). Wenige Stunden vor Anpfiff des Testspiels gegen Panama in Vancouver teilte zunächst der kanadische Verband in einer knappen Erklärung mit, dass die Partie nicht stattfinden werde. Kurz darauf erklärte die Mannschaft, dass sie sich nach gescheiterten Vertragsgesprächen für eine Absage entschieden habe.