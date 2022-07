Testspiel: Darwin Nunez in Torlaune - Leipzig kommt gegen Klopp und Liverpool unter die Räder

Christopher Nkunku vergab vor 47.069 Zuschauern in der Red Bull Arena kurz vor der Pause (45.) die beste Chance der Leipziger. Vor der Partie hatte es zum Gedenken an die am Donnerstag verstorbene Fußball-Ikone Uwe Seeler eine Schweigeminute gegeben. (NEWS: Seeler gestorben: Kanzler reagiert)