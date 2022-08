Juventus startet mit Sieg - Kostic feiert Debüt

Neuzugang Angel di Maria (26.) und Dusan Vlahovic per Doppelpack (43./Foulelfmeter und 51.) trafen für Turin. Flügelstürmer Kostic, der drei Tage zuvor von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zur Alten Dame gewechselt war, stand nach seiner Einwechslung für Juan Cuadrado in der 61. Minute eine gute halbe Stunde auf dem Platz, konnte aber in dieser Zeit noch nicht die großen Akzente setzen.