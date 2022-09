Englands Southgate: "Bin die richtige Person" für die WM

Die Three Lions stehen nach nur zwei Punkten aus fünf Partien bereits als Absteiger in die Liga B fest, aus dem Spiel heraus gelang in der Nations League kein einziger Treffer. Nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Italien war Southgate von den mitgereisten Fans ausgepfiffen worden, auch in der britischen Presse hagelte es Kritik.