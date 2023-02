Medien: Juve-Skandal verschlingt Serie A

Mit diesen Klubs soll Rekordmeister Juventus Turin Spielertransfers abgeschlossen haben, die jetzt von den Justizbehörden unter die Lupe genommen werden. Im Zuge der Ermittlungen der Turiner Staatsanwaltschaft war in den vergangenen Tagen der argentinische Stürmer Paulo Dybala befragt worden, der im Sommer von Juventus zur AS Rom gewechselt war.

In der "Prisma" genannten Untersuchung geht es darum, dass Juventus mit völlig überteuerten Spielertransfers seine Bilanzen geschönt haben soll - und zwar um Hunderte Millionen Euro. Die Staatsanwälte wollen Licht in die Vorgänge bringen, die dem an der Mailänder Börse notierten Klub in drei Jahren Kapitalgewinne in Höhe von 282 Millionen Euro eingebracht haben sollen.