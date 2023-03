Cristiano Ronaldo verblüfft Fans mit neuem Jubel

Nach zwei Spieltagen steht Portugal in der EM-Qualifikation mit weißer Weste an der Spitze der Gruppe J.

Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war Cristiano Ronaldo, der sowohl gegen Liechtenstein (4:0) als auch gegen Luxemburg (6:0) ein Doppelpack beisteuerte.

Noch mehr als von seiner sportlichen Leistung zeigten sich die Fans am Sonntag jedoch von Ronaldos Jubel verblüfft.

Nachdem er sein Team gegen Luxemburg in der neunten Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, setzte er zu seinem weltbekannten „Siuu“-Jubel an, um dann jedoch nicht mit ausgebreiteten Armen zu landen, sondern mit geschlossenen Augen und den Händen auf der Brust liegend.