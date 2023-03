Premier League: Fjörtoft über Haaland: „Der größte Superstar“

Erling Haaland steht in seiner Premierensaison in der Premier League bei 28 Toren. Ein grandioser Einstand!

„Bei Erling Haaland muss ein bisschen Druck da sein, der Druck bei Manchester City dreht sich darum die Champions League zu gewinnen, weil sie die Liga oft genug gewonnen haben. Das ist der Maßstab für ihn“, so Fjörtoft, der zwischen 1993 und 1999 selbst in der Premier League aktiv war.

Fjörtoft schwärmt förmlich von dem 22-Jährigen: „Er ist der größte Superstar im englischen Fußball. Erling Haaland ist wahnsinnig eingeschlagen und die sind eigentlich verblüfft, wie du so viele Tore machen kannst in deiner ersten Saison in einer neunen Liga. Und ich glaube Fußballexperten müssen das diskutieren - aber wie kann man eine Mannschaft schlechter machen, wenn man 28 Tore macht?“

Fjörtoft: PSG für Haaland „kein Thema“

Daher sei, so Fjörtoft, der Gemütszustand des 22-Jährigen fabelhaft. Dabei zeichne ihn besonders eine herausragende Qualität aus: „Er hat diese unglaubliche Eigenschaft hinter sich zu lassen, was war. Es ist immer morgen, morgen, morgen. Und nie gestern! Das macht er auch in England – wie in Dortmund und Salzburg.“