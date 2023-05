Barcelona absolviert Testspiel gegen Vissel Kobe

Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona reist zum Saisonausklang nach Tokio und trifft dort in einem Freundschaftsspiel auf seinen früheren Mittelfeldstar Andres Iniesta. Wie die Katalanen am Dienstag mitteilten, absolvieren sie am 6. Juni, zwei Tage nach dem letzten Spieltag in der spanischen Liga, ein Freundschaftsspiel in der japanischen Hauptstadt gegen Iniestas aktuellen Klub Vissel Kobe.