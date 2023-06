PSG überrascht: Mbappé im Sommer 2024 ablösefrei?

Erst vor Kurzem hat Reals Präsident Florentino Perez mit einer Aussage zu einer Verpflichtung von Kylian Mbappé für Aufsehen gesorgt. Auf die Frage, ob die Königlichen den 24-Jährige verpflichten werden, hatte er geantwortet: „Ja, aber nicht in diesem Jahr.“

Diese Möglichkeit könnte sich nun doch eröffnen. Denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe Mbappé Paris Saint-Germain per Brief in Kenntnis gesetzt, dass er seine einseitige Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung bis 2025 nicht ziehen werde.