Transfermarkt: Offiziell! Top-Talent unterschreibt beim BVB

„Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie. Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs, und wir freuen uns, in ihm ein herausragendes Talent für Borussia Dortmund gewinnen zu können“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Lerma: Profidebüt mit 15 Jahren

Der junge Neuzugang spielt im zentralen Mittelfeld und gilt als typischer Box-to-Box-Spieler. Bis Lerma, der in der laufenden Saison im Alter von 15 Jahren in der höchsten Spielklasse seines Landes debütiert hat und am vergangenen Wochenende auch erstmals in der Startelf stand, tatsächlich im Ruhrpott landet, soll er sich bei seinem Heimatklub in Ecuador weiterentwickeln.