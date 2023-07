Fünf Tage nach Urteil: Mendy hat neuen Klub

Wie der Verein mitteilte, nimmt der Franzose schon heute am Mannschaftstraining teil. Zuletzt hatte der inzwischen 29-Jährige am 25. August 2021 für Manchester City auf dem Platz gestanden. Nach der Anklage suspendierten die Citizens den Weltmeister von 2018 allerdings. Für den aktuellen Triple-Sieger absolvierte der Abwehrspieler, der 2017 für 57,5 Millionen von Monaco nach Manchester gekommen war, insgesamt 75 Pflichtspiele.

Mendy, der bereits im Januar in einem separaten Verfahren in sechs Fällen der Vorwürfe der Vergewaltigung freigesprochen worden war, bekam nach der Urteilsverkündung in der vergangenen Woche viel Zuspruch von Profi-Fußballern. Unter anderem schrieb Memphis Depay auf Twitter. „Und was machen wir jetzt? Wer hilft diesem Bruder bei der Heilung? Wer ist für den Schaden an seinem Namen verantwortlich? Wie wird er seine Karriere zurückbekommen? Viele Jahre investiert, um ein Profifußballer zu werden ... Was jetzt!?“