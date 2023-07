Start bei Barca: Gündogan erklärt besondere Beziehung

Erst die Unterschrift unter den neuen Millionen-Vertrag, dann warme Worte vom Präsidenten - aber auch eine klare Ansage: Ilkay Gündogan hat am Montag seine Arbeit beim FC Barcelona aufgenommen.

Bei seiner offiziellen Vorstellung im Barca-Trainingszentrum Ciutat Esportiva strotzte der deutsche Nationalspieler vor Tatendrang.

"Ich bin sehr glücklich, positiv und stolz, Teil dieses Vereins zu sein", sagte Gündogan, nachdem er den Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber vor den Augen der Weltpresse unterschrieben hatte: "Ich kann meine erste Trainingseinheit, mein erstes Spiel kaum erwarten. Ich möchte weiterhin gewinnen, deswegen bin ich hier. Wir haben unglaubliches Potenzial in diesem Klub. Ich werde mein Bestes geben, dass wir es noch besser und spezieller machen als zuletzt. Es lebe Barca!"

„Ich rief ihn an und erzählte ihm alles“

Gündogan wechselt vom englischen Triple-Gewinner Manchester City zu den Katalanen. Sein Vertrag bei City lief Ende Juni aus, er war daher ablösefrei und unterschrieb in Barcelona nun bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Seine Ausstiegsklausel bei Barca beträgt 400 Millionen Euro, Medienberichten zufolge verdient er zehn Millionen Euro netto pro Saison.

Als erstes hatte er seine Entscheidung zum Abschied seinem Ex-Trainer Pep Guardiola mitgeteilt. Per Telefon, weil sie beide schon im Urlaub gewesen seien.

„Ich rief ihn an und erzählte ihm alles. Ich drückte meine Dankbarkeit für das aus, was er getan hat und was der Verein getan hat. Ich glaube, er war traurig darüber, aber er war auch ein wenig glücklich, dass er sich dem Verein seiner Kindheit angeschlossen hat, den er so sehr liebt“, berichtete Gündogan.

Sein langjähriger Coach, mit dem er kurz zuvor die Champions League gewonnen hatte, „war sehr stolz und wünschte mir alles Gute. Er wird sich die Spiele ansehen. Er hat mir gesagt, dass ich ihn anrufen soll, wenn ich etwas brauche, und ihn um Rat fragen soll, über den Verein, die Stadt, was auch immer er will...“

Gündogan über besondere Beziehung zu Guardiola

Zu Guardiola, der ihn gerne in Manchester gehalten hätte, habe er eine ganz besondere Beziehung gehabt. „Ich kenne ihn seit sieben Jahren und er kennt mich. Wir kennen uns perfekt. Ich wusste mit nur einem Blick zu ihm, was los ist.“ Guardiola habe nicht mehr tun können, um ihn zu einem Verbleib zu überreden: „Ich liebe Herausforderungen, ich liebe es, schwierige Dinge im Leben zu erreichen. Die Kombination aus Verein und Trainer ... ich habe Hunger bekommen.“

Eine (kleine) Rolle, verriet Gündogan, habe bei seinem Wechsel habe auch sein alter und neuer Teamkollege Robert Lewandowski gespielt: „Wir haben im Sommer gegen Polen gespielt und er hat mich nach dem Spiel zum Gespräch gebeten. Er erzählte mir vom Verein, von der Stadt. Ich konnte das Funkeln in seinen Augen sehen. Ich musste nicht überzeugt werden, aber es war eine sehr starke Botschaft.“

Das erwartet Barcelona von seinem neuen DFB-Star

Nicht nur Gündogan strahlte bei der Vorstellung vor Freude: “Es ist eine Ehre für uns, dass Sie sich entschieden haben, für unseren Verein zu spielen“, sagte Barca-Präsident Joan Laporta am Montag und wandte sich dabei direkt an Gündogan.

Der Klubboss machte aus den enormen Erwartungen an seinen neuen Starspieler aber keinen Hehl: „Sie sind ein erfahrener Spieler, der bei Ihrem vorherigen Verein große Erfolge erzielt hat, und wir hoffen, dass dies auch hier so bleiben wird.“ Es gehe in Barcelona um den Spielstil, „aber wir wollen die Besten und Erster sein“.

Nach dem vorzeitigen Scheitern in der Gruppenphase der Champions League in der vergangenen Saison will das Team von Trainer Xavi vor allem dort wieder angreifen.

Gündogans erstes Training ist für Dienstag geplant, sein Debüt mit dem blau-rot-gestreiften Trikot wird er voraussichtlich am kommenden Wochenende geben. Während Barcelonas US-Tour treffen die Katalanen am Samstagabend (Ortszeit) in Santa Clara (Kalifornien) auf Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

