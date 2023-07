Transfermarkt: Endlich fix! Die Details zum Messi-Deal

Das gab der MLS-Klub am Samstagabend bekannt. „La Pulga“, der einen Platz als Designated Player einnehmen wird, unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und übernimmt die Rückennummer 10. Er soll Medienberichten zufolge rund 53 Millionen Euro verdienen.

„Ich freue mich sehr darauf, mit Inter Miami und in den Vereinigten Staaten den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen“, sagte der 36-Jährige. Der Wechsel sei eine fantastische Gelegenheit, „und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen, und ich freue mich sehr darauf, hier in meiner neuen Heimat mitzuhelfen.“