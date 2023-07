Spanien-Legende Cesc Fàbregas beendet Karriere - und wird Trainer

Mit 36 Jahren ist Schluss! Cesc Fàbregas hängt die Fußballschuhe an den Nagel.

„Nach 20 unglaublichen Jahren voller Aufopferung, Hingabe und Freude ist es an der Zeit, Danke zu sagen und sich vom schönen Spiel zu verabschieden“, teilte der langjährige Mittelfeldspieler in einem ausführlichen Statement in den Sozialen Medien mit. Der Spanier zeigte sich „sehr traurig“, dass die Zeit des Karriereendes gekommen sei.