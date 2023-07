U21-EM: Deutschland-Bezwinger England gegen Portugal erreicht Halbfinale

Im Halbfinale trifft England auf Frankreich oder die Ukraine, die am Sonntagabend in Cluj den letzten Teilnehmer der Vorschlussrunde ausspielten. England hatte durch ein 2:0 zum Abschluss der Vorrunde die Träume der deutschen Auswahl von einer erfolgreichen Titelverteidigung beendet.

Bereits am Samstag waren Spanien und Israel ins Halbfinale eingezogen. Rekordeuropameister Spanien rang die Schweiz in der Runde der letzten Acht mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Juan Miranda (103.) erzielte in Bukarest den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Sergio Gomez (68.) die Spanier in Führung gebracht, die Schweiz aber durch Zeki Amdouni (90.+1) noch ausgeglichen.