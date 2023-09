Chelsea-Krise immer schlimmer - Dahoud lässt bei Überraschungsteam aufhorchen

Der kriselnde FC Chelsea hat sein Heimspiel in der Premier League gegen Aston Villa in Unterzahl mit 0:1 (0:0) verloren und rutscht damit immer weiter in die Krise.

Für die Blues war es bereits die dritte Niederlage im sechsten Spiel. Ollie Watkins erzielte in der 73. Minute den Siegtreffer für die Villans. Chelsea-Verteidiger Malo Gusto sah in der 58. Minute die Rote Karte, nachdem er Lucas Digne überhart am Sprunggelenk attackiert hatte.

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat derweil den Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt. Am Sonntagmittag gewannen die Reds an der heimischen Anfield Road mit 3:1 (1:1) gegen West Ham United.

Arsenal lässt Punkte im Derby liegen

Unterdessen ließ der FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz Punkte liegen. Im London-Derby gegen Tottenham Hotspur kam der Vizemeister zu einem 2:2 (1:1). Überraschungsteam Brighton & Hove Albion schlug ohne Nationalspieler Pascal Groß den AFC Bournemouth mit 3:1 (1:1) und rückte auf den dritten Platz vor.

Ein von Mohamed Salah verwandelter Foulelfmeter (16.) eröffnete die Partie für Liverpool, bevor Jarrod Bowen (42.) noch vor der Pause ausglich. Darwin Nunez (60.) und Diogo Jota (85.) sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Damit klettern die Reds auf den zweiten Platz hinter Meister Manchester City, der am Samstag den sechsten Ligasieg im sechsten Spiel feierte.

Arsenal ging im Derby durch ein Eigentor von Cristian Romero (26.) und Bukayo Saka (53., Handelfmeter) zweimal in Führung. Heung-Min Son (42., 55.) glich jeweils aus.

Dahoud lässt aufhorchen

Ex-BVB-Star Mo Dahoud hat seinen ersten Scorerpunkt für Brighton & Hove Albion erzielt. Der Mittelfeldmann legte beim 3:1-Siegs des Überraschungsteams der Premier League das 2:1 durch Kaoru Mitoma vor.

Dahoud kam nach seinem Transfer im Sommer zum fünften Mal in der Liga zum Einsatz. Die Seagulls liegen mit 15 Punkten aus sechs Spielen und 18 geschossenen Toren - den meisten aller Teams - auf Rang drei.

