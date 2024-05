Klopp-Nachfolger steht fest! Unterschrift bei Liverpool

Der 45-Jährige hatte Feyenoord verbrachte die vergangenen drei Spielzeiten in Rotterdam. In seinem ersten Jahr zog er ins Finale der Conference League ein (0:1-Niederlage gegen AS Rom), in seinem zweiten Jahr führte er den Klub zum ersten Titelgewinn in der niederländischen Eredivisie seit sechs Jahren und in der nun fast abgeschlossenen Saison gewann er immerhin den niederländischen Pokal. In der Liga liegt Feyenoord sieben Punkte hinter dem Tabellenprimus PSV Eindhoven.