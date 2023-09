Spanien-Hammer! Weltmeisterinnen-Trainer Vilda raus

In einem Abschiedswort an Vilda lobte die RFEF sein „tadelloses persönliches und sportliches Verhalten“, mit dem er „eine Schlüsselrolle beim bemerkenswerten Wachstum des Frauenfußballs in Spanien“ gespielt habe: „Während seiner langen Amtszeit war Vilda ein Förderer der Werte Respekt und Sportsgeist im Fußball.“

Weltmeisterinnen im Streik

Vor der Trennung von Vilda hieß es vonseiten des Verbandes, dass der RFEF in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen wolle, "um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben", teilte er mit.

Rubiales? Verbandspräsident entschuldigt sich

Welche Folgen der Kuss-Skandal konkret für den Verband oder Rubiales haben könnte, blieb unklar. Er wolle sich bei den Fußballinstitutionen aufrichtig entschuldigen, schrieb Interimspräsident Pedro Rocha in dem am Dienstag veröffentlichten Brief, den er zuvor bereits an die entsprechenden Adressaten geschickt haben will. Rubiales‘ Verhalten spiegele nicht die Werte der spanischen Gesellschaft wider, er habe dieser und dem spanischen Fußball „enormen Schaden“ zugefügt.