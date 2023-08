"Zeit, dass ein Exempel statuiert wird": Halmich verurteilt Rubiales und Rummenigge

Bei Instagram postete die 46-Jährige ein langes Statement über den „Kuss, der so nicht hätte passieren dürfen“. Darin stellt sie nicht nur Rubiales, sondern auch FC-Bayern -Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge an den Pranger.

Halmich: Rummenigges Meinung „aus einem Land vor unserer Zeit“

Auch Bayern-Funktionär Karl-Heinz Rummenigge kritisierte Halmich scharf: „Aber hey, wir Frauen sollen uns doch nicht so anstellen und nicht alles überdramatisieren, sowas kann bei solch überschwänglichen Emotionen doch mal passieren. Nein Herr Rummenigge, das kann es nicht. Ihre Meinung ist eher aus einem Land vor unserer Zeit.“

Rummenigge, der Rubiales eigenen Angaben zufolge gut kennt, hatte zuvor den Kuss des spanischen Verbandspräsidenten verteidigt . „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay.“ Im Fußball sei Emotionalität wichtig und man solle „die Kirche im Dorf lassen“, hatte der 67-Jährige gesagt.

Eine Aussage, die Halmich offenbar sauer aufstieß. „Wir machen nicht aus einer Mücke einen Elefanten - es geht um Grundsätzliches und mehr Feingefühl wäre hier angebracht. Ich erwarte, dass wir Frauen nicht nur akzeptiert, sondern auch respektiert werden“, schreibt sie in ihrem Statement weiter. Sie fordert: „Machtpositionen dürfen nicht ausgenutzt und falsch eingesetzt werden.“

Halmich nach Kuss-Eklat: „Dann macht sich der Täter doch viel lieber zum Opfer“

Ein Einsehen oder eine aufrichtige Entschuldigung hätten noch vieles zum Guten wenden können, schreibt die Ex-Boxerin, die zwischen 1995 und 2007 Weltmeisterin im Fliegengewicht war. „Aber in der Machowelt ist eine Entschuldigung mit Schwäche gleichzusetzen. Dann macht der Täter sich doch viel lieber zum Opfer.“ Rubiales‘ Mutter gehe für ihren „armen Junge“ gar in den Hungerstreik, kritisiert Halmich ironisch. „Ehrlich gesagt, hält sich mein Mitleid in Grenzen.“