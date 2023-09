Nächster Mega-Deal! Auch Alisha Lehmann wirbt für Influencer-Drink

Die Internet-Stars KSI und Logan Paul wissen, wie man die Werbetrommel schlägt. Die Gründer des Trend-Getränks „Prime“ haben die wohl populärste Fußballerin der Welt an Land gezogen.

Alisha Lehmann ist das neue Werbegesicht von „Prime“. Die Fußballerin des englischen Erstligisten Aston Villa ist nicht nur auf dem Rasen ein Star, sondern auch in den sozialen Medien. Allein auf Instagram hat die Schweizerin über 15 Millionen Follower. Diese hat sie am Dienstag über ihre neue Werbepartnerschaft informiert.

Warum die beiden „Prime“-Gründer Lehmann als neues Werbegesicht ausgewählt haben, liegt also auf der Hand. Die 24-Jährige hat unzählige Fans, die - wenn nicht schon geschehen - alle auf das Produkt aufmerksam werden.

So wird der Energy-Drink noch bekannter, als er ohnehin schon ist. Laut eigener Aussagen ist ihr Produkt das am schnellsten wachsende Sportgetränk der Welt.

Hochkarätige Partner unterstützen „Prime“

Das zeigt sich an den hochkarätigen Engagements, die die Marke an Land gezogen hat. Der FC Barcelona , der FC Arsenal und auch der FC Bayern sind mit dem Trend-Getränk eine Kooperation eingegangen.

Scharfe Kritik am Sportgetränk

Doch der Energy-Drink wird nicht überall gut angenommen. Das Getränk wird teilweise scharf kritisiert und in den USA derzeit genauer untersucht. Kern der Kritik: Eine Dose Prime beinhaltet 200 Milligramm Koffein - etwa doppelt so viel, wie eine Dose Red Bull und sechsmal so viel wie eine Coca Cola.