Sancho-Zoff! Ten Hag greift durch

Der Zwist zwischen dem englischen Nationalspieler Jadon Sancho und seinem Vereinstrainer Erik ten Hag eskaliert. Wie der englische Rekordmeister Manchester United mitteilte, darf der 23 Jahre alte Offensivspieler nach seinem Frust-Posting in den Sozialen Medien bis auf Weiteres nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren.

"Jadon Sancho wird ein persönliches Trainingsprogramm außerhalb der ersten Mannschaft absolvieren, bis eine Disziplinarangelegenheit geklärt ist", erklärte United am Donnerstag.

Sancho löscht brisanten Post

Sancho war 2021 als einer der Top-Stars der Bundesliga für 85 Millionen Euro von Dortmund auf die Insel gewechselt. Mit zwölf Toren in 82 Spielen hat er noch nicht die Leistungen erbracht, die sich United von ihm erhofft hatte. In dieser Saison wurde er in drei der vier Ligaspiele nur eingewechselt und blieb ohne Scorerpunkt.