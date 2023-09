Große Ajax-Rückkehr nach Mislintat-Beben: Das sagt Louis van Gaal zu den Gerüchten

Van Gaal: Nur noch Nationaltrainer möglich

Am Sonntag hatten Ajax-Fans mit dem Werfen und Abbrennen von Pyrotechnik für einen Abbruch des Heimspiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen.