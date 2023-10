EM-Quali: Nimmt England Revanche an Italien? Alle Spiele LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht langsam in die heiße Phase. Am achten Spieltag kommt es zu einigen spannenden Duellen, die darüber mit entscheiden können, ob sich die Nationen für das Turnier im kommenden Sommer qualifizieren können.

Am Dienstag kommt es im Londoner Wembley-Stadion zur Neuauflage des EM-Finals 2021. Die Three Lions stehen nach fünf absolvierten Partien an der Spitze der Gruppe A (13 Punkte) und können mit einem Sieg gegen Italien vorzeitig ihr Ticket für die EM 2024 buchen. Italien hingegen steht mit zehn Punkten auf Tabellenplatz zwei - allerdings deutlich unter größerem Druck.

Denn: Auch die Ukraine hat bereits zehn Punkte auf ihrem Konto, jedoch bereits eine Partie mehr absolviert. Nur zwei Teams aus jeder Gruppe buchen das Ticket zur Euro 2024, am 20. November kommt es dann am aller letzten Spieltag zum voraussichtlich direkten Duell um den heißbegehrten Platz zwei.

Während Italien am Samstag einen ungefährdeten 4:0-Sieg über Malta feierte, absolvierte England ein Testspiel gegen Australien (1:0). Harry Kane und Jude Bellingham saßen dabei die kompletten 90 Minuten auf der Bank und konnten sich für das Top-Duell gegen Italien schonen.

Entscheidende Schritte für Dänemark und Ungarn

In Gruppe H stehen sowohl Dänemark als auch Slowenien vor entscheidenden Schritten gen EM-Qualifikation. Beide Teams stehen nach sieben von zehn Spielen mit 16 Punkten an der Tabellenspitze, ein Sieg (Dänemark gegen San Marino, Slowenien gegen Nordirland) würde beiden Nationen sehr nah an ihr Ziel bringen.

Ungarn kann hingegen mit einem Sieg in Litauen bereits alles klar machen, sollte im Parallelspiel nicht Montenegro Serbien schlagen.

EM-Quali am Dienstag: Die Spiele in der Übersicht

18 Uhr: Finnland - Kasachstan

20.45 Uhr: England - Italien

20.45 Uhr: Malta - Ukraine

20.45 Uhr: Serbien - Montenegro

20.45 Uhr: Litauen - Ungarn

20.45 Uhr: Nordirland - Slowenien

20.45 Uhr: San Marino - Dänemark

So können Sie die EM-Qualifikation am Montag live verfolgen

TV: -