Krise immer schlimmer! Ajax Amsterdam nach Blamage in Eindhoven Tabellenletzter

Dabei begann Ajax auswärts zunächst stark und ging durch Tore von Branco van den Boomen (10.) und Brian Brobbey (45.+3) zweimal in Führung, Hirving Lozano hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (20.).

PSV-Fans verhöhnen Ajax

Für den sonst so erfolgreichen Verein aus Amsterdam läuft die aktuelle Saison katastrophal. Neben den unterirdischen Auftritten in der heimischen Liga, läuft es auch in der Europa League überhaupt nicht. Nach drei Spielen liegt man auch international mit nur zwei Punkten auf dem letzten Platz.