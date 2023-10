Salah-Tore reichen Reds nicht - Nächste Citizens-Pleite

Triple-Gewinner Manchester City hat vier Tage nach seinem Champions-League-Sieg bei RB Leipzig in der Premier League nicht an den Erfolg beim DFB-Pokal-Sieger anknüpfen können. Der Meister musste die Spitze durch seine zweite Liga-Pleite nacheinander mit 0:1 (0:0) beim FC Arsenal an Tottenham Hotspur (1:0 bei Luton Town) abgeben. Arsenal feierte mit Kai Havertz damit den ersten Erfolg seit 2015 gegen die Citizens.