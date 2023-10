Warum die FIFA für Neymars Verletzung blechen muss

FIFA-Entschädigung reicht für kaum mehr als einen Monat Gehalt

Während 7,5 Millionen Dollar in Europas Top-Ligen in den meisten Fällen reichen dürfte, um das gesamte Gehalt auch während eines längeren Ausfallzeitraums zu decken, würde Al-Hilal seinen Star mit der FIFA-Entschädigung keine zwei Monate finanzieren können.

So oder so wird Al-Hilal alles an eine schnelle Genesung und an eine frühestmögliche Rückkehr setzen.