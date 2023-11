Ein Skandal-Profi macht Schluss: Das Ende einer ausweglosen Odyssee

Nur wenige Monate ist es her, da träumte Danny Drinkwater noch von einer Rückkehr zu Leicester City - oder von einem Abenteuer im Ausland, vielleicht bei seinem Ex-Kollegen N‘Golo Kanté in Saudi-Arabien.

Mögen Drinkwaters Träume damals einen ernsthaften Hintergrund gehabt haben, entbehren sie inzwischen jeder Grundlage, präziser: Sie haben sich in Luft aufgelöst, seit Montag, seit der frühere Mittelfeldspieler höchstselbst sein Karriereende bekannt gegeben hat.

Drinkwater versinkt in Bedeutungslosigkeit

„Es ist wahrscheinlich schon lange absehbar, vor allem wegen des vergangenen Jahres, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, es offiziell zu vermelden“, erklärte Drinkwater im High Performance Podcast .

Das Ende einer schier ausweglosen Odyssee war einst der Ausblick auf eine vielversprechende Karriere, die in der Jugend von Manchester United ihren Anfang machte und 2016 im Meistertitel mit Leicester gipfelte – so unverhofft, dass vielleicht alle Entscheidungen danach von demselben Übermut geprägt waren.

Beim FC Chelsea, dem er sich ein Jahr nach der englischen Meisterschaft anschloss, wurde Drinkwater nie wirklich glücklich, ganz im Gegenteil: Er versank im Elend, in der Bedeutungslosigkeit, die nie frei von Skandalen war. Mehrfach wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt, zuletzt 2021, als er zum wiederholten Male seinen Führerschein abgeben musste. 2019 hatte er sogar einen Unfall verursacht.

„Ich lebte im Zentrum von London. Ich war alleine. Ich hatte viele Dinge am Laufen. Das passiert vielen jungen Leuten. Der einfachste Weg ist, einfach auszugehen und Spaß zu haben, in eine Bar gehen und trinken. Am Ende des Tages löst man damit aber nichts. Man überspielt es nur“, sagte Drinkwater, der dreimal für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen war, vor wenigen Monaten.