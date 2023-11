Der Absturz des FC Santos - Herzensverein von Pelé und Neymar kurz vor dem Abgrund

Der Verein bildete viele Stars aus

Zehn Jahre nach der „ Neymar-Ära “ steht der Verein am Abgrund. 14 Niederlagen aus 32 Spielen, mehrere Trainerwechsel und das Aus in den beiden wichtigen Pokalwettbewerben.

Hohe Schulden machen Santos zusätzliche Probleme

Trotz der schlechten Stimmung veranstaltete die Stadt Santos dennoch ein kleines Event in Gedenken an Pelé. So ließ die Stadt eine historische Straßenbahn durch die Stadt fahren, öffnete das Museu Pelé (Pelé Museum) und pflanzte in Anlehnung an seinen Torrekord den Baum 1283.