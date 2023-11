Spurs verspielen Spitze - Gunners mit Citizens gleichauf

Titelverteidiger ManCity kann damit am Sonntag beim FC Chelsea seinen Vorsprung auf drei Zähler ausbauen. Dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp winkt gleichzeitig gegen den FC Brentford der Sprung auf Platz zwei.

Arsenal stellte wenigstens für eine Nacht Gleichstand mit dem Meister her. Durch Treffer von Leandro Trossard (45.+1), William Saliba (57.) und Alexander Sintschenko (74.) rehabilitierten sich die Gunners bei einem Gegentreffer von für Josh Brownhill (54.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich und rehabilitierte sich für ihre erste Saisonniederlage vor Wochenfrist mit 0:1 bei Borussia Dortmunds Champions-League-Gruppengegner Newcastle United. In der Schlussphase mussten die Londoner den Erfolg nach einer Roten Karte gegen Fabio Vieira (83./grobes Foulspiel) in Unterzahl über die Zeit bringen.