Südkorea: Klinsmann verspricht Sieg beim Asian Cup

Für Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann zählt bei der Asien-Meisterschaft im kommenden Januar in Katar nur der Titelgewinn. „Wir wollen dort hingehen und den Asian Cup gewinnen“, sagte der ehemalige Bundestrainer am Montag in Seoul und ergänzte: „Wir wollen nicht sagen, vielleicht das Halbfinale oder vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kein Vielleicht: Wir gehen da hin, um zu gewinnen.“

Klinsmann-Bilanz durchwachsen

Für Südkorea beginnt zunächst am Donnerstag die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Mannschaft von Klinsmann trifft dabei auf Singapur. Fünf Tage später steht das Auswärtsspiel in China an.