"The Last Dance": Saudi-Arabien verkündet Hammer-Duell zwischen Messi und Ronaldo!

Diese Nachricht dürften vielen Fußball-Fans gefallen! Inter Miami und Al-Nassr werden im Februar 2024 im Rahmen des Riyadh Season Cup aufeinandertreffen. Somit kommt es in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zum womöglich letzten direkten Aufeinandertreffen der Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Dies verkündete der Vorsitzende der Allgemeinen Sportbehörde in Saudi-Arabien, Turki Al-Sheikh, der auch Besitzer von UD Almería ist, am Dienstag.

Saudi-Arabien verkündet „The Last Dance“

Das Turnier soll in der ersten Februarwoche 2024 in Riad in der Kingdom Arena ausgetragen werden, Saudi-Arabien wirbt für das womöglich letzte Aufeinandertreffen zwischen Messi (36 Jahre) und Ronaldo (38) mit dem Slogan „The Last Dance“, dem „letzten Tanz“. Die englische Zeitung Daily Mail spricht von einem „Blockbuster-Spiel“.