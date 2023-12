La Liga: Real zurück an der Spitze! Kroos leitet Last-Minute-Sieg ein

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres trotz langer Unterzahl den Sprung an die Tabellenspitze der Primera Division geschafft und Überraschungsteam FC Girona ein Weihnachten auf Platz eins verdorben. Real gewann mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf nach einem Treffer von Lucas Vazquez in der Nachspielzeit 1:0 (0:0) bei Deportivo Alaves.