Top-Favorit Ägypten um Liverpool-Star Mohamed Salah hat zum Auftakt des Afrika-Cups in der Elfenbeinküste (Cote d‘Ivoire) eine Blamage in der Nachspielzeit abgewendet. Der Rekordsieger kam dank eines verwandelten Foulelfmeters von Salah (90.+7) zu einem 2:2 (1:0) gegen Underdog Mosambik, der erstmals seit 2010 bei dem Turnier dabei ist.

In der Sturmspitze von Mosambik spielte Stanley Ratifo, der beim deutschen Oberligisten 1. CfR Pforzheim unter Vertrag steht, von Beginn an. Bundesliga-Profi Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt stand hingegen nicht in der Startformation der Ägypter, wurde aber eingewechselt.