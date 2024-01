Ex-Manchester-City-Star Aymeric Laporte zeigt sich von Saudi-Arabien "enttäuscht"

Im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo ist der frühere Manchester-City -Star und jetzige Teamkollege Aymeric Laporte in Saudi-Arabien eher unzufrieden.

Der 29-Jährige gestand im Interview mit der spanischen Zeitung AS , dass er „etwas anderes erwartet habe, was die Lebensqualität angeht“. Es gebe „sehr gute und viele andere schlechte Seiten. Die Einkaufszentren sind wirklich spektakulär. Sie kümmern sich sehr um die Details, es gibt viele Dinge für die Kinder, alles ist sauber. Wenn man irgendwohin und anderthalb Stunden im Auto verbringen muss, möchte man gar nicht erst dorthin fahren. Der Verkehr ist ein negativer Punkt.“

Neben der täglichen Fahrt mit dem Auto stört Laporte auch der Umgang mit den Profis. „Sie kümmern sich um uns, aber für meinen Geschmack nicht genug. In Europa zahlt man ein gutes Gehalt, aber man kümmert sich besser um einen“, verriet der Innenverteidiger.

„Viele Spieler sind unzufrieden“

Laporte plagen Zweifel

Erst im Sommer war Laporte in die Wüste gewechselt, nun plagen ihn Zweifel. Über einen Abschied aus Saudi-Arabien und eine Rückkehr nach Europa habe er „bisher noch nicht nachgedacht, aber wenn ich nach so kurzer Zeit schon enttäuscht bin, fragt man sich, was man tun soll.“ Er werde aber einen Wechsel erwägen, „sollte diese Dynamik anhalten.“