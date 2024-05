Überraschende Andeutung von Salah nach Klopp-Abschied!

Bleibt Mohamed Salah dem FC Liverpool länger treu, als zuletzt angenommen? Der Superstar der Reds wird seit geraumer Zeit mit viel Geld aus Saudi-Arabien gelockt - deutete nun aber seinen Verbleib in England an.

„Wir wissen, dass Trophäen das sind, was zählt, und wir werden alles tun, um das nächstes Jahr möglich zu machen. Unsere Fans verdienen es und wir werden wie verrückt kämpfen“, schrieb Salah einen Tag nach Liverpools letztem Saisonspiel, bei dem Trainer Jürgen Klopp verabschiedet wurde , auf X.

Eine Titel-Ansage des Publikumslieblings, die eindeutig nach einer Zukunft in Liverpool klingt.

200-Millionen-Angebot für Salah?

Seit Sommer 2023 wird Salah von den größten Klubs der Saudi Pro League umgarnt. Al-Ittihad habe Liverpool im vergangenen Sommer gar ein Angebot über 190 Millionen Euro für den 31-Jährigen gemacht, berichtete The Sun .

Ein Abgang in diesem Sommer galt jedoch als sicher. Al-Ittihad soll wohl bereit sein, 200 Millionen Euro nach Liverpool zu überweisen, um Salah nach Saudi-Arabien zu lotsen. In Liverpool steht er noch bis 2025 unter Vertrag, er wäre im nächsten Sommer also ablösefrei zu haben.