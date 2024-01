Mit Lewandowski-Treffer! Barca macht Traum-Finale perfekt

El Clásico - auf ein Neues! Am Donnerstagabend gewann der FC Barcelona im Halbfinale der Supercopa mit 2:0 gegen den CA Osasuna und machte so das Traumfinale perfekt!

Im Vergleich zur Copa del Rey, in der Barca mit Mühe 3:2 gegen Viertligist UD Barbastro gewann, setzte Xavi auf Erfahrung und stellte Alejandro Balde, Ilkay Gündogan, Sergi Roberto und Robert Lewandowski wieder in die Startelf.

Viele Torchancen brachten das Spiel früh in Fahrt, allerdings blieben alle ungenutzt. Erst in der 59. Spielminute gelang es Robert Lewandowski die Katalanen mit 1:0 in Führung zu bringen. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es der 16-jährige Lamine Yamal, der mit einem Tor zum 2:0 den Sack zu machte.