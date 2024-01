Serie A: Faustschlag! Sommer verschuldet Elfmeter und rettet Inter

Der 19-malige italienische Fußballmeister Inter Mailand hat aus dem Patzer von Juventus Turin Kapital geschlagen und am 22. Spieltag die Tabellenführung in der Serie A übernommen.

Bei der AC Florenz gewann Inter durch das Tor des argentinischen Weltmeisters Lautaro Martinez 1:0 (1:0) und liegt nun einen Punkt vor Rekordmeister Juve, der zudem bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Yann-Aurel Bisseck wurde bei Inter in der Schlussphase eingewechselt.

Ex-Bundesliga-Keeper Yann Sommer verschuldete in der 75. Minute einen Elfmeter für Fiorentina. Bei einem Klärungsversuch traf der Schweizer Gegenspieler M‘Bala Nzola mit seiner Faust mit voller Wucht am Kopf.

Sommer pariert Gonzalez-Elfmeter

Der Schiedsrichter wurde nach der Aktion an den TV-Bildschirm gebeten und ahndete das Einsteigen von Sommer mit Elfmeter und einer Gelben Karte. Nicolas Gonzalez übernahm die Verantwortung vom Punkt, schoss den Ball allerdings direkt in die Arme von Sommer.

Turin hatte am Samstag gegen den Tabellenvorletzten FC Empoli nur ein 1:1 (0:0) erreicht, der Rekordmeister musste nach einem frühen Platzverweis allerdings rund 75 Minuten in Unterzahl spielen. Auch der Tabellendritte, Inters Stadtrivale AC, patzte beim 2:2 (1:1) gegen den FC Bologna.

Im Kampf um den Anschluss an die Champions-League-Ränge trennten sich Lazio Rom und Meister SSC Neapel am Sonntag torlos. Lazio, in der Königsklasse Achtelfinalgegner von Bayern München, ist Tabellensechster, Napoli nur Neunter.